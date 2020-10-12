У світі на сьогодні коронавірусом заразилося вже 37,7 млн людей



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Кількість померлих зросла до 1 081446 людей

Загалом від початку пандемії одужало майже 28360010 людей

У світі станом на 12 жовтня коронавірусом захворіли 37749569. Про це повідомляє Worldometers.

Загалом від початку пандемії одужало майже 28360010 людей, а кількість померлих зросла до 1 081446 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 761 673), Індія (7 053 806), Бразилія (5 094 979), Росія (1 291 687), Колумбія, Аргентина, Іспанія, Перу а також Мексика, Франція, Південно-Африканська Республіка та Велика Британія.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (214 764), Бразилії (150 488), Індії (108 334), Мексиці (83 781), Великій Британії (42 915), Італії, Перу, Франції, Іспанії та Ірані.

Нагадаємо, в Україні 10 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Одужали – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.