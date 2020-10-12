Уряд з четверга відправить школярів на довгі канікули



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Шкралет зазначив, що рекомендації надішлють всім школам незалежно від карантинної зони

Попередньо на осінні канікули школярів відправлять з 15 і до 30 жовтня

Міністерство освіти і науки у понеділок рекомендує всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня і продовжити їх до 30 числа. Про це написав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Шкралет зазначив, що рекомендації надішлють всім школам незалежно від карантинної зони.

«Завтра буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно», – написав він.

Водночас закладам профосвіти, фахової передвищої та вищої освіти будуть рекомендувати з 15 жовтня до 15 листопада перейти на дистанційну форму навчання з обов'язковим виїздом студентів з гуртожитків.

«При цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року. Будемо подавати таку пропозицію від МОН та МОЗ на розгляд комісії з ТЕБ та НС», – зазначив Шкарлет.

Т.в.о. міністра додав, що дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.

Міністр відмовився давати прогноз, що буде після двотижневих канікул, бо він не «астролог» і не може передбачити розвиток пандемії, а тому не виключено, що з листопада школи продовжать навчання лише у дистанційному режимі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).