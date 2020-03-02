За два місяці на дорогах Київщини патрульні зловили 3,7 тис. «шумахерів»



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Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності

З початку 2020 року патрульні Київщини оформили 3706 адміністративних матеріалів за порушення швидкісного режиму.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Зокрема:

3322 адмінматеріалів оформлено за ч.1 ст.122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів на годину);

384 - за ч.3 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів на годину).

Всіх правопорушників було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Патрульні нагадали, що, нехтуючи правилами дорожнього руху, водію наражають на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху.

Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 24 лютого по 1 березня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 852 ДТП.

Нагадаємо, 1 березня у Києво-Святошинському районі в селі Білогородка автомобіль збив пішохода. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні в Боярці. У цей же час місцеві жителі вирішили влаштувати мітинг, перекривши дорогу.