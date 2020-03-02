Кількість ДТП на столичних дорогах шокує: за тиждень понад 850 аварій
У результаті ДТП загинули двоє людей
За минулий тиждень, з 24 лютого по 1 березня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 852 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 714).
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
За цей період сталося 36 аварій з потерпілими (тижнем раніше - 31).
Загинуло двоє людей (позаминулого тижня - один летальний випадок).
Травмовано 51 людину (тижнем раніше - 40), серед постраждалих - двоє велосипедистів.
Відбулося 12 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 14), із них 7 - на пішохідних переходах.
Як повідомлялося, 1 березня у Києво-Святошинському районі в селі Білогородка автомобіль збив пішохода. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні в Боярці. У цей же час місцеві жителі вирішили влаштувати мітинг, перекривши дорогу.
Увечері 29 лютого водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал.
У ніч на 29 лютого у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.