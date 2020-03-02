  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кількість ДТП на столичних дорогах шокує: за тиждень понад 850 аварій

    • Розсилка
    ДТП&nbsp;<span>на перетині вулиць Жилянська і Льва Толстого, 29 лютого</span> - Кількість ДТП на столичних дорогах шокує: за тиждень понад 850 аварій
    ДТП на перетині вулиць Жилянська і Льва Толстого, 29 лютого
    Фото: Інформатор

    У результаті ДТП загинули двоє людей

    За минулий тиждень, з 24 лютого по 1 березня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 852 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 714).

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    За цей період сталося 36 аварій з потерпілими (тижнем раніше - 31).

    Загинуло двоє людей (позаминулого тижня - один летальний випадок).

    Травмовано 51 людину (тижнем раніше - 40), серед постраждалих - двоє велосипедистів.

    Відбулося 12 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 14), із них 7 - на пішохідних переходах.

    14_08

    Як повідомлялося, 1 березня у Києво-Святошинському районі в селі Білогородка автомобіль збив пішохода.  Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні в Боярці. У цей же час місцеві жителі вирішили влаштувати мітинг, перекривши дорогу.

    Увечері 29 лютого водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал.

    У ніч на 29 лютого у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.


    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ