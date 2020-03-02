Кількість ДТП на столичних дорогах шокує: за тиждень понад 850 аварій



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ДТП на перетині вулиць Жилянська і Льва Толстого, 29 лютого Фото: Інформатор

У результаті ДТП загинули двоє людей

За минулий тиждень, з 24 лютого по 1 березня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 852 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 714).

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

За цей період сталося 36 аварій з потерпілими (тижнем раніше - 31).

Загинуло двоє людей (позаминулого тижня - один летальний випадок).

Травмовано 51 людину (тижнем раніше - 40), серед постраждалих - двоє велосипедистів.

Відбулося 12 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 14), із них 7 - на пішохідних переходах.

Як повідомлялося, 1 березня у Києво-Святошинському районі в селі Білогородка автомобіль збив пішохода. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні в Боярці. У цей же час місцеві жителі вирішили влаштувати мітинг, перекривши дорогу.

Увечері 29 лютого водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал.

У ніч на 29 лютого у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.



