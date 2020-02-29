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    Новини

    У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал: фото

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    У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал - У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал: фото
    У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал
    Фото: facebook.com/KyivOperativ

    Наразі невідомо, чи вижив водій

    У Києві ввечері 29 лютого водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал.

    Про це повідомляє  Київ Оперативний.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Ентузіастів близько 21:40.

    Пасажира витягли, що з водієм - поки невідомо.

    На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція та лікарі.

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    У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал: фото
    У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал: фото
    У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал: фото
    У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал: фото
    Фото: facebook.com/KyivOperativ

    Як повідомлялося, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.

    Нагадаємо, на перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом.

    ДТП Київ ДСНС дороги вантажівки водій автомобіль рятувальники поліція
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