У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал: фото
У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Наразі невідомо, чи вижив водій
У Києві ввечері 29 лютого водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Ентузіастів близько 21:40.
Пасажира витягли, що з водієм - поки невідомо.
На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція та лікарі.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Як повідомлялося, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.
Нагадаємо, на перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом.