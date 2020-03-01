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    З'явилося відео аварії, де авто на швидкості вилетіло з дороги в Русанівський канал

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    У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал - З'явилося відео аварії, де авто на швидкості вилетіло з дороги в Русанівський канал
    У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал
    Фото: facebook.com/KyivOperativ

    Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Ентузіастів

    У мережі з'явилося відео аварії в Києві, де автомобіль на швидкості вилетів з дороги в Русанівський канал.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Ентузіастів близько 21:40.

    В результаті аварії ніхто не постраждав.

    У групі «NEW Русанівка» пишуть, що аварії там трапляються часто, так як крутий поворот.

    З'явилося видео в моментом # ДТП на Русанівці. Просто їхав и впав ... От имени автора: https://kyivoperativ.info/other/blizko-2140-na-rusanivci-entuziastiv-vodij-avtivki-ne-vporavsya-iz-kermuvannyam-ta-viletiv-z-dor/ Опубліковано < a href = "https://www.facebook.com/KyivOperativ/" > Киев Оперативный Субота, 29 лютого 2020 р.

    Нагадаємо, у Києві ввечері 29 лютого водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал.

    Як повідомлялося, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.

    Нагадаємо, на перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом.

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