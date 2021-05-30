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    За минулу добу у Києві виявили 96 хворих на коронавірус

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    Минулої доби у столиці від вірусу померли семеро людей - За минулу добу у Києві виявили 96 хворих на коронавірус

    Минулої доби у столиці від вірусу померли семеро людей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У Києві виявили за минулу добу 96 хворих на коронавірус. Померли 7 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

    «96 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 7 людей. Усього за період пандемії в місті 5083 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 374», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 49 жінок віком від 20 до 87 років та 44 чоловіки віком від 21 до 82 років. А також одна дівчинка віком два роки і двоє хлопчиків 6 та 16 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 73 пацієнти з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 2450 людей. Загалом коронавірус подолали 166 038 мешканців столиці.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 36, у Солом’янському – 15, у Святошинському і Голосіївському районах – по 10 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1330 осіб, летальних випадків – 84, одужало – 5733 особи.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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    За минулу добу у Києві виявили 96 хворих на коронавірус