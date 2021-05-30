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    Посол України в Молдові: загроз у відносинах між країнами – немає

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    Між Україною та Молдовою залишається низка невирішених питань ще з радянських часів - Посол України в Молдові: загроз у відносинах між країнами – немає
    Між Україною та Молдовою залишається низка невирішених питань ще з радянських часів
    Фото: з відкритих джерел

    Марко Шевченко підкреслив, що між країнами залишається низка невирішених питань

    Двостороннім відносинам України та Молдови нічого не загрожує, проте обидві країни мають спільну загрозу територіальній цілісності. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко.

    «Між Києвом та Кишиневом існують дуже хороші перспективи, бо генеральна лінія й України, і Молдови – це рух до Європейського Союзу. Перед Україною та Молдовою стоять схожі виклики та загрози з точки зору міжнародної політики та безпеки. І саме ці речі дозволяють мені говорити, що загроз у відносинах між нами – немає», – сказав дипломат.

    Посол України в Молдові підкреслив, що між країнами залишається низка невирішених питань.

    Між нами є деякі питання, які походять ще з радянських часів й потребують вирішення. Це питання, які вже мають історію. Наприклад, функціонування Дністровського комплексного гідроенерговузла», – додав він.

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    Водночас Посол зауважив, що загрози з боку Російської Федерації територіальній цілісності є спільною загрозою перед обома країнами.

    «Є загрози з боку третіх сторін, за межами України та Молдови. Говорячи про спільні виклики перед Україною та Молдовою, — це, перш за все, питання територіальної цілісності, суверенітету, знаходження іноземних військ на території й так далі», – відзначив він.

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    Теги: Київ пропаганда Молдова посол викрадення речі
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    Посол України в Молдові: загроз у відносинах між країнами – немає