Посол України в Молдові: загроз у відносинах між країнами – немає

Між Україною та Молдовою залишається низка невирішених питань ще з радянських часів

Марко Шевченко підкреслив, що між країнами залишається низка невирішених питань

Двостороннім відносинам України та Молдови нічого не загрожує, проте обидві країни мають спільну загрозу територіальній цілісності. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко.

«Між Києвом та Кишиневом існують дуже хороші перспективи, бо генеральна лінія й України, і Молдови – це рух до Європейського Союзу. Перед Україною та Молдовою стоять схожі виклики та загрози з точки зору міжнародної політики та безпеки. І саме ці речі дозволяють мені говорити, що загроз у відносинах між нами – немає», – сказав дипломат.

Посол України в Молдові підкреслив, що між країнами залишається низка невирішених питань.

Між нами є деякі питання, які походять ще з радянських часів й потребують вирішення. Це питання, які вже мають історію. Наприклад, функціонування Дністровського комплексного гідроенерговузла», – додав він.

Водночас Посол зауважив, що загрози з боку Російської Федерації територіальній цілісності є спільною загрозою перед обома країнами.

«Є загрози з боку третіх сторін, за межами України та Молдови. Говорячи про спільні виклики перед Україною та Молдовою, — це, перш за все, питання територіальної цілісності, суверенітету, знаходження іноземних військ на території й так далі», – відзначив він.

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