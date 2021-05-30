У Карпатах наприкінці весни вхурделило. Як виглядають засніжені гори

Негода вранці вирувала на одній із найвищих вершин – Піп Іван Чорногірський

У Карпатах 30 травня випав сніг. Негода вранці вирувала на одній із найвищих вершин – Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Зазначається, що на горі хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-західній, 3-5 м/с. Температура повітря +1°С.

Тим часом, у неділю, 30 травня, у більшості областей України очікуються дощі, повітря вдень прогріється до 20°, на півдні та сході – до 26°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Хмарно з проясненнями. Вночі у західних, більшості північних областей та у південно-східній частині країни, вдень у більшості областей дощі (на заході протягом доби місцями значні дощі). Вітер північний, на півдні та сході країни західний, 7-12 м/с», – йдеться у повідомленні.

Температура вночі 9-14°, у східних областях та на узбережжі морів до 17°; вдень 15-20°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 21-26°.

До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи.

Нагадаємо, що синоптики попереджали про сильні зливи, які мали пройти у суботу по всій території України.

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