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    Події в Україні

    У Дніпрі під час руху вщент згорів трамвай (фото)

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    Під час пожежі у вагоні не було пасажирів - У Дніпрі під час руху вщент згорів трамвай (фото)
    Під час пожежі у вагоні не було пасажирів
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла в пасажирському вагоні трамваю

    У Дніпрі на одній із вулиць сталася пожежа в трамваї, яку гасили 10 рятувальників.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що пожежа виникла в пасажирському вагоні трамваю. На час прибуття рятувальники не мали змогу одразу почати гасити пожежу, адже лінія пересування електротранспорту була під напругою.

    Під час пожежі у вагоні не було пасажирів – трамвай транспортував інший вагон у депо на ремонт.

    Загалом до ліквідації залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки.

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    У Дніпрі під час руху вщент згорів трамвай (фото)
    У Дніпрі під час руху вщент згорів трамвай (фото)
    У Дніпрі під час руху вщент згорів трамвай (фото)

    Нагадаємо, сьогодні у центрі Києва горіла багатоповерхівка.

    пожежа громадський транспорт ДСНС Дніпро рятувальники
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