У Дніпрі під час руху вщент згорів трамвай (фото)



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Під час пожежі у вагоні не було пасажирів Фото: ДСНС

Пожежа виникла в пасажирському вагоні трамваю

У Дніпрі на одній із вулиць сталася пожежа в трамваї, яку гасили 10 рятувальників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла в пасажирському вагоні трамваю. На час прибуття рятувальники не мали змогу одразу почати гасити пожежу, адже лінія пересування електротранспорту була під напругою.

Під час пожежі у вагоні не було пасажирів – трамвай транспортував інший вагон у депо на ремонт.

Загалом до ліквідації залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки.

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