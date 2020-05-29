У Дніпрі під час руху вщент згорів трамвай (фото)
Під час пожежі у вагоні не було пасажирів
Фото: ДСНС
Пожежа виникла в пасажирському вагоні трамваю
У Дніпрі на одній із вулиць сталася пожежа в трамваї, яку гасили 10 рятувальників.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що пожежа виникла в пасажирському вагоні трамваю. На час прибуття рятувальники не мали змогу одразу почати гасити пожежу, адже лінія пересування електротранспорту була під напругою.
Під час пожежі у вагоні не було пасажирів – трамвай транспортував інший вагон у депо на ремонт.
Загалом до ліквідації залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки.
Нагадаємо, сьогодні у центрі Києва горіла багатоповерхівка.