У центрі Києва горіла багатоповерхівка



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Над ліквідацією пожежі працювали 15 рятувальників Фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі

Сьогодні, 29 травня, вранці сталася пожежа у будинку на вул. Прорізній, 10 у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 06:51.

На місце події було направлено рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла на 6 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Власник квартири та сусідні мешканці на момент прибуття рятувальних підрозділів знаходились на вулиці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 06:57 вогнеборці локалізували пожежу на площі 4 кв. м, а о 07:15 – ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі домашнього ужитку, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, увечері 25 травня по Печерського управління поліції надійшло повідомлення про виникнення пожежі на 5 поверсі одного з медичних корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва за адресою вул. Шовковична, 39/1. У цю лікарню доставляють хворих на коронавірус. Через пожежу в Олександрівській клінічній лікарні евакуювали 15 людей.

Рятувальниками було оперативно ліквідовано вогнище. Ніхто з громадян не постраждав.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження.