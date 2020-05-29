У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)



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На місці пожежі працювали 13 вогнеборців Фото: ДСНС

Рятувальники за чотири години ліквідували пожежу

У п’ятницю, 29 травня, вранці в колекторі теплотраси на вул. Жилянська біля Повітрофлотського моста в Шевченківському районі Києва виникла пожежа. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку «101» о 06:14 від очевидців.

На місце події виїхали бійці 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. У ході розвідки рятувальники з’ясували, що у колекторі теплотраси сталося загорання сміття та утеплювача на площі 40 кв. м.

О 08:15 пожежу було локалізовано, та о 10:03 - ліквідовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 29 травня вранці сталася пожежа у будинку на вул. Прорізній, 10 у Шевченківському районі столиці.