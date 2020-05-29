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    Новини

    У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)

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    На місці пожежі працювали 13 вогнеборців - У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)
    На місці пожежі працювали 13 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за чотири години ліквідували пожежу

    У п’ятницю, 29 травня, вранці в колекторі теплотраси на вул. Жилянська біля Повітрофлотського моста в Шевченківському районі Києва виникла пожежа. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку «101» о 06:14 від очевидців.

    На місце події виїхали бійці 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. У ході розвідки рятувальники з’ясували, що у колекторі теплотраси сталося загорання сміття та утеплювача на площі 40 кв. м.

    О 08:15 пожежу було локалізовано, та о 10:03 - ліквідовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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    У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)
    У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)

    Як повідомлялося, 29 травня вранці сталася пожежа у будинку на вул. Прорізній, 10 у Шевченківському районі столиці.

    пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники
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