За пів року Київ відвідало майже 900 тис. іноземних туристів



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Рекламна кампанія столичної влади і Ryanair посилила інтерес до Києва з боку європейців

Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації завершило літню рекламну кампанію, спрямовану на промоцію Києва як туристичної локації для відпочинку. Промокампанія проводилася спільно з лоукост-авіакомпанією Європи Ryanair. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Туристична привабливість Києва зростає з кожним роком. Тільки за пів року столицю відвідало майже 900 тисяч іноземних туристів. Поява на українських ринках авіаперевезень європейських лоукостерів посилила інтерес до столиці з боку європейців. Рекламна кампанія, яку ми проводили спільно з Ryanair, довела, що Київ є цікавим для іноземців», – зазначила Хонда.

Рекламна кампанія була орієнтована на ринки Німеччини, Великобританії та Ірландії і проводилася на сайті Ryanair та на сторінках лоукостера у соціальних мережах Facebook та Instagram.

За аналітичними даними авіакомпанії Ryanair, яка нещодавно передала звіт Управлінню туризму та промоцій, бронювання квитків до Києва у порівнянні з тим самим періодом минулого року виріс аж на 1537%.

Головними слоганами кампанії були: «Відпустка твоєї мрії у Києві», «Твій ідеальний вікенд у Києві», «Насолоджуйся літом у Києві».

Як повідомлялося, Київ посів 39-те місце у рейтингу найбільш відвідуваних столиць світу за версією міжнародного туристичного метапошуку momondo.ua. В європейському списку Київ на 22-му місці.