За пів року київські митники вилучили валюти на 13 млн грн

Основні види валюти, які фігурують у протоколах, – це євро та долари США

Найбільша вилучена сума зафіксована в аеропорту «Бориспіль»

За перші шість місяців 2021 року київськими митниками складено 81 протокол про порушення митних правил, де предметом порушення була валюта на суму понад 13 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Переважна більшість - 75 порушень незаконного переміщення валюти через митний кордон України – зафіксовано в авіаційних пунктах пропуску «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни). Під час перевірки міжнародних поштових та експресвідправлень складено 6 протоколів про порушення митних правил.

Із загальної кількості протоколів щодо валюти найбільше складають:

порушення порядку проходження «зеленого коридору» за ст. 471 Митного кодексу України – 75 протоколів;

недекларування за ст. 472 – 5 протоколів;

пересилання у міжнародних поштових та експресвідправленнях заборонених товарів за ст. 473 – 1 протокол;

за фактом незаконного ввезення валюти на територію України – 68 протоколів;

незначна частина – за фактом її незаконного вивезення.

Переважно порушниками правил переміщення валюти є громадяни України, і лише у 28 випадках – іноземці.

Основні види валюти, які фігурують у протоколах, – це євро та долари США. Невелику кількість складають дирхами ОАЕ, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки та нові ізраїльські шекелі.

Найбільша вилучена сума – 1,2 млн грн ($41,85 тис.) зафіксована в аеропорту «Бориспіль». Її намагалася незаконно ввезти з ОАЕ до України наша співвітчизниця.

Найбільша сума валюти, яку вилучили з міжнародного експресвідправлення – 1000 євро. Вкладення, яке прямувало з Італії до Миколаєва, задекларували як продукти.