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    Думки вголос

    Митниця України. Хто ці люди?

    • Анатолій Макаренко

      Колишній голова Державної митної служби

    •  glavcom.ua
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    Митниця України. Хто ці люди?

    Напередодні нового трудового тижня в вузьких колах пройшла дискусія

    Мовою оригіналу

    Речь шла о команде симпатичных ребят ( некоторые из них сейчас приезжают в главный офис Таможни на кабриолетах и в шортах), которые два года назад десантировались в Таможенную Службу страны, пообещав создать ей электронные сервисы невиданной продвинутости, современности и красоты.

    Под эту «красоту» получили от доноров около десяти миллионов евро грантовой помощи. Не сделали НИЧЕГО. Вернее, красиво наобещали, изобразили, нарисовали. И всё.

    Когда пришло время показывать, объяснять и отвечать, включили дурака. Ибо, показывать нечего, кроме нескольких IT-продуктов уровня третьекурсника МАУ. А по сему, пустили волну обвинений всех, кто «мешал, не понял, не оценил», картинок всяких и интервью красивых.

    Конечно, кто-то в это поверит. Кто-то, получив пару копеек с грантового пирога, поддержит и отпиарит. Но, мы-то знаем правду. Мы, это все, кто работает в таможне и с таможней, кто работал в таможне и с таможней. Нам всё понятно.

    Если у государства нет мозгов и воли вышвырнуть эту пехоту с таможни, значит, его, государство, этот хоровод устраивает. Но, если бы при этом не очернялись добрые имена моих коллег, чьим трудом и живет до сих пор таможня, не стал бы комментировать эту ситуацию.

    Но, одних постов в Фейсбуке мало.

    Официально (письмом) и неофициально (голосом) проинформировал руководителей донорской помощи о необходимости аудита (ревизии) использования грантовых средств.

    Пора с этим театром абсурда заканчивать!

    Джерело: блог Анатолія Макаренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: митниця реформа
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    Митниця України. Хто ці люди?