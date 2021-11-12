За проблему розмежування Києва та області взялася Рада

Очільник Київщини вважає, що потрібен закон для визначення межі столиці

Питання розмежування територій Київської області та міста Київ має бути вирішене конструктивно і без спекуляцій. Про це заявив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба ОДА.

Тож, на найближче засідання Київської обласної ради Володін ініціюватиме уточнення Схеми планування території Київщини в частині того, що цей документ за законом не може і не встановлює чи змінює жодних меж як області, так і Києва.

«Схема планування території Київської області – стратегічно важливий документ для розвитку всієї області та її громад. Наш регіон чи не єдиний в Україні, який до цього часу його не мав. Сподіваюся, всі розуміють, що планування розвитку семи районів і 69 громад області – це не лише питання меж Коцюбинського та Києва. Однак, проведення в Схемі планування території області умовної лінії між областю і столицею будь-де – з лісом, без лісу, по фактичній забудові/інфраструктурі Коцюбинського – буде таким же сумнівним і дискусійним, як і та умовна лінія, яка була в першочерговому варіанті Схеми. І так буде до того часу, поки межі міста Києва не будуть остаточно визначені згідно з законом Верховної Ради України», – зазначив Володін.

Він уточнив, що питання розмежування територій Київщини та столиці розглядалось 11 листопада на засіданні підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

«Дякую народним депутатам і членам підкомітету за можливість зібратись і обговорити проблемні питання, пов’язані з темою розмежування територій Київщини та столиці. Згідно з постановою Верховної Ради України і рішенням Кабінету міністрів, територія Коцюбинської селищної громади належить до території Бучанського району Київської області. Попри це, навколо цього питання шириться багато чуток, спекуляцій і політичних загравань. Тож вважаю справедливим і логічним для влади цієї громади домагатися встановлення меж території свого населеного пункту. І тут сподіваюся на конструктивну позицію міста Києва. Треба брати відповідальність, спільно сідати та розмежовувати. Це не може тривати роками», – резюмував Володін.

Нагадаємо, 23 вересня на засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру.

Депутати Київської міської ради підтримали звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в Києві та територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста.

У Київській міській раді буде створено тимчасову контрольну комісію з питань встановлення межі Києва та обговорення спірних питань, які виникають у результаті сусідньої діяльності деяких адміністративних одиниць Київської області.