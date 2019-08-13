За рік кількість туристів у зоні ЧАЕС зросла вдвічі (фото)



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За перше півріччя зону відчуження відвідало 40046 людей Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

За два літні місяці у зоні відчуження на 30% збільшилася кількість гідів

У зв’язку зі значним підвищенням кількості відвідувачів зони відчуження ЧАЕС Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ») за 2 літні місяці підготувало 36 нових супроводжуючих осіб. Відтепер у зоні відчуження працює 110 гідів. Зокрема, у 2018 році було 78 супроводжуючі особи, а у 2017 - 53.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

У порівнянні з першим півріччям 2018 року, цьогоріч відвідувачів зони ЧАЕС було вдвічі більше. Їх кількість зросла з 20609 осіб за 6 місяців до 40046 людей.

Загалом же за минулі 5 років кількість відвідувачів зони відчуження зросла майже у 10 разів і продовжує зростати, і перебування кожного візитера має бути безпечним.

Окрім того, нещодавно директор ДП «ЦОТІЗ» Володимир Кухарев обговорив з головою правління Всеукраїнської асоціації гідів Яніною Гавриловою перспективу співпраці з організації підготовки супроводжуючих. Очікується, що буде створено спеціальну інституцію/курси при одному із вишів України, де гіди будуть отримувати спеціальні знання та навички для роботи в зоні відчуження.

Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до зони ЧАЕС заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі «зеленого коридору» для туристів.