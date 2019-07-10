Зеленський у Чорнобилі розповів про створення «зеленого коридору» для туристів



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Президент України Володимир Зеленський 10 липня перебуває у Чорнобилі Фото: РБК-Україна

Зеленський хоче показати Чорнобиль екологам, науковцям та туристам

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до зони Чорнобильської катастрофи заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі «зеленого коридору» для туристів. Про це повідомляється на сторінці Зеленського у Twitter.

За його словами, Чорнобиль необхідно показувати науковцям, екологам, історикам та туристам з усього світу. Також він пообіцяв зупинити нелегальний вивіз металобрухту та використання природніх ресурсів в зоні відчуження.

«Маємо показати Чорнобиль світу: науковцям, екологам, історикам, туристам. На жаль, зона відчуження досі є символом корупції - силовики збирають з туристів хабарі, нелегально вивозиться металобрухт та використовуються природні ресурси. Усе це ми скоро припинимо», - заявив президент.

Глава держави додав, що сьогодні, 10 липня, був підписаний указ про перетворення Чорнобильської зони відчуження на «одну із точок зростання нової України». Також планується створення «зеленого коридору» для туристів.

«Сьогодні я підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Щонайперше ми створимо «зелений коридор» для туристів та приберемо передумови для корупції», - йдеться в заяві Зеленського.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз передав Україні новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Відтепер Україна відповідальна за експлуатацію та обслуговування нового укриття, а також за демонтаж старого саркофагу, що був збудований відразу після аварії.