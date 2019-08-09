  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чорнобильській зоні поліція затримала п’ятьох іноземців (фото)

    • Розсилка
    Порушниками&nbsp;виявилися громадяни Бельгії, Румунії, Ізраїлю та Франції - У Чорнобильській зоні поліція затримала п’ятьох іноземців (фото)
    Порушниками виявилися громадяни Бельгії, Румунії, Ізраїлю та Франції
    Фото: Нацполіція

    Матеріали справи направлено до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України

    Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС правоохоронці виявили та затримали дві групи любителів екстремального туризму.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, перших трьох порушників було затримано у відселеному с. Бички. Ними виявилися 20-річний киянин та двоє громадян Бельгії 26-ти і 28-ми років.

    Другу групу було затримано на об’єкті «Чорнобиль-2». Порушниками виявилися громадяни Румунії, Ізраїлю та Франції, віком 24, 25 та 28 років.

    Читайте також

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Чорнобильській зоні поліція затримала п’ятьох іноземців (фото)
    У Чорнобильській зоні поліція затримала п’ятьох іноземців (фото)

    Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення та до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.

    Читайте також
    Національна поліція України ЧАЕС Чорнобильська зона іноземці кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ