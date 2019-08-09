У Чорнобильській зоні поліція затримала п’ятьох іноземців (фото)



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Порушниками виявилися громадяни Бельгії, Румунії, Ізраїлю та Франції Фото: Нацполіція

Матеріали справи направлено до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС правоохоронці виявили та затримали дві групи любителів екстремального туризму.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, перших трьох порушників було затримано у відселеному с. Бички. Ними виявилися 20-річний киянин та двоє громадян Бельгії 26-ти і 28-ми років.

Другу групу було затримано на об’єкті «Чорнобиль-2». Порушниками виявилися громадяни Румунії, Ізраїлю та Франції, віком 24, 25 та 28 років.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення та до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.