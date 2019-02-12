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    За смерть робітника на будівництві директор підприємства отримав три роки тюрми

    • Розсилка
    За смерть робітника на будівництві директор підприємства отримав три роки тюрми

    Робітник випав з підвісної люльки з висоти сьомого поверху

    Дарницьким районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 50-річному директору підприємства за фактом смерті робітника на підприємстві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва

    Трагічна подія сталася на одному з будівельних майданчиків житлового комплексу у Дарницькому районі Києва.

    «Потерпілий, будучи допущеним до роботи директором, самостійно намагався ліквідувати несправність електричної підвісної люльки. При цьому робітник не був обізнаний про правила поводження з такою технікою та не мав засобів індивідуального захисту. В результаті обриву несучого канату підйомного механізму люльки потерпілий випав з висоти 7 поверху та отримав важкі травми, від яких помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

    Вироком Дарницького районного суду міста Києва директора підприємства визнано винним за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) та засуджено до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на 1 рік

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