За тиждень на пожежах у Києві вогнеборці врятували трьох людей



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Минулого тижня у Києві сталося 70 пожеж

Впродовж минулого тижня, з 18 по 24 травня, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 163 виїзди.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За цей період вогнеборці ліквідували 70 пожеж та 4 аварії. На пожежах врятовано 3 людини.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 11 разів, ще 20 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах Києва пожеж не виникало. Всього з початку року здійснено 325 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 119,280 га.

За вказаний період на водних об’єктах Києва врятовано одну людину та загинула одна особа. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах міста врятовано 3 особи, загинуло 10 осіб, а саме: на р. Дніпро - 5 осіб, на озерах - 3 особи, на інших водоймах міста - 2.

Протягом тижня здійснено 7 виїздів на проведення дезінфекції на площі 2 300 кв. м, використано 325 л дезінфікуючих засобів. З початку карантину продезинфіковано 204 об'єкти на загальній площі 55 218 кв. м, використано дезінфікуючої речовини 3441,5 л, задіяно 38 одиниць техніки та 241 чоловік особового складу.

Протягом даного періоду підрозділами гарнізону для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста здійснено 1 виїзд. Всього за 2020 рік здійснено 50 таких виїздів.

Як повідомлялося, 24 травня сталася пожежа у будинку на вул. Стеценка, 4А у Подільському районі столиці. В результаті пожежі отримав опіки чоловік 1941 року народження.