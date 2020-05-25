  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві постраждав дідусь

    • Розсилка
    Пожежа сталася у п'ятиповерховому будинку в Подільському районі - Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві постраждав дідусь
    Пожежа сталася у п'ятиповерховому будинку в Подільському районі
    Фото: ДСНС

    Чоловіка з опіками верхніх частин тіла госпіталізовано

    У неділю, 24 травня, сталася пожежа у будинку на вул. Стеценка, 4А у Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:20.

    До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 17:40 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:44 – ліквідувати.

    Під час гасіння пожежі вогнеборцями було врятовано чоловіка та жінку 1941-го та 1943 року народження відповідно. Чоловіка з опіками верхніх частин тіла було передано медикам для подальшої госпіталізації, а жінка від госпіталізації відмовилася.

    На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Як повідомлялося, у Київській області сталася пожежа на меблевій фабриці.

    21 травня пізно ввечері сталася пожежа на території відселеної будівлі на вул. Двінській у Дарницькому районі столиці.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ