Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві постраждав дідусь



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Пожежа сталася у п'ятиповерховому будинку в Подільському районі Фото: ДСНС

Чоловіка з опіками верхніх частин тіла госпіталізовано

У неділю, 24 травня, сталася пожежа у будинку на вул. Стеценка, 4А у Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:20.

До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 17:40 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:44 – ліквідувати.

Під час гасіння пожежі вогнеборцями було врятовано чоловіка та жінку 1941-го та 1943 року народження відповідно. Чоловіка з опіками верхніх частин тіла було передано медикам для подальшої госпіталізації, а жінка від госпіталізації відмовилася.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Як повідомлялося, у Київській області сталася пожежа на меблевій фабриці.

21 травня пізно ввечері сталася пожежа на території відселеної будівлі на вул. Двінській у Дарницькому районі столиці.