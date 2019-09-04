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    Новини

    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)

    • Розсилка
    Демонтаж літнього майданчика при кафе - За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    Демонтаж літнього майданчика при кафе
    Фото: Павло Бірюк,у Facebook

    Комунальники демонтували незаконні тимчасові споруди

    За минулий робочий тиждень (27 – 30 серпня) у Києві було прибрано 28 незаконних тимчасових споруд. Демонтажні роботи проводилися комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Так, було демонтовано:

    • 1 літній майданчик при кафе, барі, ресторані на вул. Березняківській , 28
    • 1 торгівельний ряд ролетів в підземному переході на Героїв Бресту біля ст.м. «Святошин»
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Електриків, 26/9
    • 1 літній майданчик при кафе, барі, ресторані на вул. Коперника, 2, ріг Січ. Стрільців, 103
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на Січ. Стрільців, 17
    • 1 літній майданчик при кафе, барі, ресторані на вул. маршала Жукова, 20
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на Січ. Стрільців, 37-41
    • 1 кіоск на Харківському шосе, 17-19
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Табірній, 42
    • 6 незаконних гаражів на вул. Новодарницькій, 32/10
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на Івана Миколайчука, 11
    • 1 торгівельний ряд з ролетів або кіосків на просп. Свободи, 13 ріг Світлицького
    • 1 покинуте авто на вул. Оноре де Бальзака, 46-а
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на Русанівській набережній, 12
    • 1 літній майданчик при кафе, барі, ресторані на просп. Валерія Лобановського, 115
    • 1 кіоск на вул. Автозаводській, 76
    • 2 павільйони на вул. Автозаводській, 76
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» Метрополита Андрія Шептицького, 5
    • 1 літній майданчик при кафе, барі, ресторані на вул. Княжий Затон, 11
    • 1 літній майданчик при кафе, барі, ресторані на вул. Будищанській, ріг Радунська
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на пр. Бажана, ст. м. Позняки
    • 1 холодильник на пл. Перемоги, 3

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    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)
    За тиждень у Києві знесли декілька десятків незаконних МАФів (фото)

    Як повідомлялося, протягом серпня у Києві демонтовано 1630 незаконних рекламних засобів.

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