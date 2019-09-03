Очищення Києва від реклами: у Кличка відзвітували про демонтажі у серпні
За місяць демонтовано понад півтори тисячі рекламних засобів
Протягом серпня у Києві демонтовано 1630 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 1055 одиниць демонтували їхні власники.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості:
- банери – 435;
- вивіски – 505;
- електронні табло – 21;
- елементи благоустрою – 2;
- конструкції на даху – 27;
- кронштейни – 213;
- лайпостери на фасаді – 5;
- прапори, прапорці – 10;
- телевізійний екран на фасаді – 1;
- тимчасові виносні спеціальні конструкції – 160;
- транспорт – 6;
- тумби, що стоять окремо, – 17;
- холдери – 111;
- щити на фасаді – 12;
- щити, що стоять окремо, – 105.
Нагадаємо, що Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.
Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.
Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).
Нагадаємо, у серпні з будівлі грального закладу на вул. Героїв Дніпра, 3-а в Оболонському районі Києва демонтували 21 рекламну конструкцію.