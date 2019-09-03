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    Очищення Києва від реклами: у Кличка відзвітували про демонтажі у серпні

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    <span>Демонтаж незаконної вивіски з грального закладу на проспекті Перемоги, 33&nbsp;</span> - Очищення Києва від реклами: у Кличка відзвітували про демонтажі у серпні
    Демонтаж незаконної вивіски з грального закладу на проспекті Перемоги, 33 
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    За місяць демонтовано понад півтори тисячі рекламних засобів

    Протягом серпня у Києві демонтовано 1630 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 1055 одиниць демонтували їхні власники.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості:

    • банери – 435;
    • вивіски – 505;
    • електронні табло – 21;
    • елементи благоустрою – 2;
    • конструкції на даху – 27;
    • кронштейни – 213;
    • лайпостери на фасаді – 5;
    • прапори, прапорці – 10;
    • телевізійний екран на фасаді – 1;
    • тимчасові виносні спеціальні конструкції – 160;
    • транспорт – 6;
    • тумби, що стоять окремо, – 17;
    • холдери – 111;
    • щити на фасаді – 12;
    • щити, що стоять окремо, – 105.

    Нагадаємо, що Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

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    Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

    Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

    Нагадаємо, у серпні з будівлі грального закладу на вул. Героїв Дніпра, 3-а в Оболонському районі Києва демонтували 21 рекламну конструкцію.

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