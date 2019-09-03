Очищення Києва від реклами: у Кличка відзвітували про демонтажі у серпні



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Демонтаж незаконної вивіски з грального закладу на проспекті Перемоги, 33 Фото: Олександр Смирнов, Facebook

За місяць демонтовано понад півтори тисячі рекламних засобів

Протягом серпня у Києві демонтовано 1630 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 1055 одиниць демонтували їхні власники.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості:

банери – 435;

вивіски – 505;

електронні табло – 21;

елементи благоустрою – 2;

конструкції на даху – 27;

кронштейни – 213;

лайпостери на фасаді – 5;

прапори, прапорці – 10;

телевізійний екран на фасаді – 1;

тимчасові виносні спеціальні конструкції – 160;

транспорт – 6;

тумби, що стоять окремо, – 17;

холдери – 111;

щити на фасаді – 12;

щити, що стоять окремо, – 105.

Нагадаємо, що Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

Нагадаємо, у серпні з будівлі грального закладу на вул. Героїв Дніпра, 3-а в Оболонському районі Києва демонтували 21 рекламну конструкцію.