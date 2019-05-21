За три місяці у Києві скоєно два десятки підпалів авто документ



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21 травня на проспекті Академіка Глушкова, 9д горіли п'ять автомобілів Фото: Інформатор

З 2012-го року найбільше підпалів автомобілів було у 2014-му

За січень-березень 2019 року у Києві зафіксовано 21 підпал автомобілів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат, посилаючись на дані Головного управління ДСНС у Києві.

«Для інформаційного поля ситуація тривіальна - періодично в ЗМІ з'являються повідомлення про спалахи й підпали особистого автотранспорту», - зазначив він.

Офіційна відповідь ГУ ДСНС у Києві на запит Пабата свідчить, що щорічно в столиці фіксуються десятки фактів загоряння автотранспорту.

«Тільки в цьому році мав місце 21 підпал. У 2018-му МНСники виїжджали на гасіння 73 авто, в 2014 – 180», - вказав депутат.





Нагадаємо, у ніч на вівторок, 21 травня, на проспекті Академіка Глушкова, 9д у Києві сталася пожежа. У дворі житлового будинку горіли п'ять автомобілів: Nissan Micra, Daewoo Lanos, Mercedes E 220, Mitsubishi ASX і BMW. Nissan, Чотири з них - Daewoo, Mercedes і Mitsubishi - згоріли повністю. Також пошкодження отримав і BMW, у машини оплавилася задня частина, але її встигли відігнати.