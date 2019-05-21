У Києві у дворі будинку згоріли чотири автомобілі (фото, відео)



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Автомобілі згоріли вщент Фото: Інформатор

П’ятий автомобіль власник встиг відігнати

У ніч на вівторок, 21 травня, на проспекті Академіка Глушкова, 9д у Києві сталася пожежа. У дворі житлового будинку горіли п'ять автомобілів: Nissan Micra, Daewoo Lanos, Mercedes E 220, Mitsubishi ASX і BMW.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 3:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, всі машини стояли у дворі. Господарі автомобілів відпочивали вдома. У якийсь момент з-під капота Mercedes почали вириватися язики полум'я. Через те, що автомобілі стояли близько один до одного і був сильний вітер, вогонь почав поширюватися на оточуючі машини.

На місце прибули пожежники і ліквідували загоряння. Але, на жаль, Nissan, Daewoo, Mercedes і Mitsubishi згоріли повністю. Також пошкодження отримав і BMW, у машини оплавилася задня частина, але її встигли відігнати.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

На місці працювали пожежні, патрульні, слідчо-оперативна група і медики. Причини і деталі події з'ясовуватимуть правоохоронці.