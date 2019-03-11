Трагедія на Волині: відомий спортивний журналіст загинув у ДТП, повертаючись із похорону іншого



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Юрій Яцюк і Роман Флішаровський працювали поряд. І з життя пішли майже одночасно скріншот

Впродовж двох днів волинський край втратив двох легенд спортивної журналістики

7 і 8 березня 2019 року залишаться чорним днем для спортивної журналістики Волинської області. З життя пішло відразу двоє знаних на всю Україну авторів.

Спочатку 7 березня після перенесеного інсульту і тривалого лікування на 72-му році життя перестало битися серце Романа Флішаровського, журналіста, відомого розповідями про волинський футбол і його зірок в місцевій і всеукраїнській пресі. Зокрема впродовж 90-х років пан Роман був постійним автором найпопулярнішого тогочасного часопису «Український футбол». Понад чотири десятиліття Роман Флішаровський працював у газеті «Волинь».

Наступного дня рідні й друзі проводили покійного в останню дорогу. Серед тих, хто прийшов попрощатися, був і близький друг пана Романа, 57-річний журналіст і телекоментатор Юрій Яцюк. Друзі кажуть, що на цвинтарі він не стримував сліз.

Пізніше дружина Юрія Яцюка Ольга розповідала виданню Volynonline, що в останнє розмовляла із чоловіком вранці. Похорон Флішаровського був запланований на 12:00, а після того пан Юрій збирався відвідати цвинтар, де похований його батько і зайти на поминки у кафе.

А о 19:18 патрульна поліція зафіксувала виклик, що у селі Струмівка поблизу ресторану «Альтаміра» водій 1968 року народження за кермом Volkswagen збив двох людей. Чоловік від отриманих травм загинув на місці, а жінка, яка була поруч, з важкими травмами госпіталізована.

Пізніше виявилося, що постраждалі поверталися з поминок. Загиблим виявився журналіст луцького телеканалу «Аверс» Юрій Яцюк.

За попередньою інформацією, люди переходили дорогу. Як повідомив водій авто, його засліпило зустрічне світло, він не впорався з керуванням і тому сталося зіткнення. Експерти повідомили кореспондентові телеканалу «Аверс», що чоловік за кермом був тверезим. Згідно з повідомленням правоохоронних органів, пішоходи переходили дорогу в недозволеному місці.

Юрій Яцюк теж тривалий час працював у газеті «Волинь», а потім два десятиліття був голосом спортивних новин і футбольних репортажів на обласному телебаченні.

«Людина, яка знає всіх, - з таких слів розпочав своє співчуття головний тренер першолігового футбольного клубу «Волинь» Андрій Тлумак. - Людина, яка завжди привітається. Людина, яка завжди підтримає добрим словом навіть після поразки. Ми у Луцьку не пропрацювали ще року, але уже знаємо, хто на Волині був справжнім світилом спортивної та футбольної інформації. І дійсно є таке відчуття, ніби ми знайомі уже дуже багато років. Це лише свідчить про те, якою людиною був Юрій Антонович, і якої величезної втрати зазнав волинський спорт»...

Поховали Юрія Яцюка 9 березня на міському цвинтарі Луцька.