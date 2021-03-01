Загадкове убивство на Борщагівці: потерпілий помер раніше, ніж встиг дати свідчення

Поранений киянин помер на порозі власної квартири

Правоохоронці намагаються дізнатися подробиці загибелі киянина, який прийшов учора додому з ножовим пораненням живота. Потерпілий помер, не встигши пояснити своїм родичам обставин отримання поранень.

Про це в неділю, 28 лютого, інформує сторінка dtp.kiev.ua в Facebook. Повідомляється, що подія сталася на вулиці Любомира Гузара в Солом'янському районі столиці.

«Батько двох дітей Сергій 1987 року народження прийшов додому і впав в коридорі, втративши свідомість. Ножове поранення в живіт. Дружині і тещі нічого сказати не встиг. Помер по час надання реанімаційних заходів бригадою екстреної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

На місці події для з'ясування обставин рацює слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи. Також користувачі соцмережі поділилися фотографією загиблого разом з дружиною і дітьми.

Раніше повідомлялось про схожий інцидент на Борщагівці: на вулиці Маршала Бірюзова, 19 молодий хлопець під час конфлікту на вулиці вбив свого сусіда.