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    Загадкове убивство на Борщагівці: потерпілий помер раніше, ніж встиг дати свідчення

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    Користувачі соцмереж поділилися фотографією загиблого&nbsp; - Загадкове убивство на Борщагівці: потерпілий помер раніше, ніж встиг дати свідчення

    Користувачі соцмереж поділилися фотографією загиблого 

    Фото: dtp.kiev.ua

    Поранений киянин помер на порозі власної квартири

    Правоохоронці намагаються дізнатися подробиці загибелі киянина, який прийшов учора додому з ножовим пораненням живота. Потерпілий помер, не встигши пояснити своїм родичам обставин отримання поранень.

    Про це в неділю, 28 лютого, інформує сторінка dtp.kiev.ua в Facebook. Повідомляється, що подія сталася на вулиці Любомира Гузара в Солом'янському районі столиці.

    «Батько двох дітей Сергій 1987 року народження прийшов додому і впав в коридорі, втративши свідомість. Ножове поранення в живіт. Дружині і тещі нічого сказати не встиг. Помер по час надання реанімаційних заходів бригадою екстреної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

    На місці події для з'ясування обставин рацює слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи. Також користувачі соцмережі поділилися фотографією загиблого разом з дружиною і дітьми.

    Раніше повідомлялось про схожий інцидент на Борщагівці: на вулиці Маршала Бірюзова, 19 молодий хлопець під час конфлікту на вулиці вбив свого сусіда.

    Теги: Facebook час
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