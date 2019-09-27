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    Думки вголос

    У Києві потрібно затвердити, якими мають бути глухі паркани

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    У Києві потрібно затвердити, якими мають бути глухі паркани

    Сьогодні паркани спотворюють вигляд столиці України

    Мовою оригіналу

    Я люблю красивый, просторный, открытый Киев. Я считаю, что в городе должен быть минимум глухих заборов.

    Заборы сейчас уродуют город. Заборы повсюду. Покосившимися деревянными заборами обнесены многолетние стройки. Обшарпанными бетонными заборами обнесены производственные территории, базы, автопарки, военные части, кладбища, иногда даже школы и университеты. Посмотрите небольшую фотогалерею. Специально я не ходил искать заборы. Это то, что по дороге попадалось.

    Этого безобразия не должно быть в городе. Там где возможно (в жилых районах, объектах торговли, стоянках, на непромышленных территориях) глухие заборы должны быть убраны или заменены прозрачными решетками. Там, где без глухого забора невозможно (стройки, склады, промышленность), заборы должны быть аккуратными и чистыми. Под угрозой гигантских штрафов. Несколько вариантов формы заборов утвердят архитекторы.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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