На Борщагівці молодик вбив свого сусіда посеред вулиці



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Родичі загиблого затримали молодого хлопця Фото: Інформатор

65-річний чоловік помер на місці від удару головою об землю

У понеділок, 4 березня, на вулиці Маршала Бірюзова, 19 в Києві (Борщагівка) стався смертельний інцидент: молодий хлопець під час конфлікту на вулиці вбив свого сусіда.

Подія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

Пенсіонер вийшов зі свого приватного будинку, щоб провести дружину на зупинку. На вулиці у нього з сусідом відбулася словесна перепалка, хлопець штовхнув 65-річного чоловіка, той впав на землю і вдарився головою. Від удару він раптово помер. Родичі загиблого занесли бездиханне тіло в будинок, затримали призвідника конфлікту і очікували прибуття правоохоронців.

На місце прибули співробітники поліції, слідчо-оперативна група і «швидка». Медикам залишалося лише констатувати факт смерті. Попередньо, чоловік помер від удару скронею об асфальт.

Деталі події встановить слідство. Зловмисника затримали правоохоронці.