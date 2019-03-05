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    На Борщагівці молодик вбив свого сусіда посеред вулиці

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    Родичі загиблого затримали молодого хлопця - На Борщагівці молодик вбив свого сусіда посеред вулиці
    Родичі загиблого затримали молодого хлопця
    Фото: Інформатор

    65-річний чоловік помер на місці від удару головою об землю

    У понеділок, 4 березня, на вулиці Маршала Бірюзова, 19 в Києві (Борщагівка) стався смертельний інцидент: молодий хлопець під час конфлікту на вулиці вбив свого сусіда.

    Подія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Пенсіонер вийшов зі свого приватного будинку, щоб провести дружину на зупинку. На вулиці у нього з сусідом відбулася словесна перепалка, хлопець штовхнув 65-річного чоловіка, той впав на землю і вдарився головою. Від удару він раптово помер. Родичі загиблого занесли бездиханне тіло в будинок, затримали призвідника конфлікту і очікували прибуття правоохоронців.

    На місце прибули співробітники поліції, слідчо-оперативна група і «швидка». Медикам залишалося лише констатувати факт смерті. Попередньо, чоловік помер від удару скронею об асфальт.

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    На Борщагівці молодик вбив свого сусіда посеред вулиці
    На Борщагівці молодик вбив свого сусіда посеред вулиці
    На Борщагівці молодик вбив свого сусіда посеред вулиці
    На Борщагівці молодик вбив свого сусіда посеред вулиці
    На Борщагівці молодик вбив свого сусіда посеред вулиці
    На Борщагівці молодик вбив свого сусіда посеред вулиці
    Фото: Інформатор

    Деталі події встановить слідство. Зловмисника затримали правоохоронці.

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