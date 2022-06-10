На Київщині вантажівка підірвалась на міні
Водій значних травмувань не отримав
На Київщині поблизу хутора Почепин у Макарівській ОТГ на міні підірвався вантажний автомобіль. Про це повідомляє Міністерство внутрішній справ.
«10 червня о 10:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що поблизу хутора Почепин, Макарівського СТГ, вантажний автомобіль підірвався на міні», – йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося, автомобіль DAF з причепом, який наповнений піском підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав.
Пожежу ліквідували, залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Нагадаємо, це не перший випадок наїзду на міну в Бучанському районі Київської області, який до початку квітня частково перебував під російською окупацією. 21 травня в тому ж районі тракторист підірвався на міні в полі, а поруч з місцем підриву знайшли ще 9 мін.
Раніше на Чернігівщині трактор підірвався на міні.
Рятувальники попереджають, що небезпечно робити на звільнених від рашистів територіях:
- з'їжджати на узбіччя доріг;
- ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;
- наближатися до розбитої ворожої техніки;
- заходити до покинутих споруд та будинків.