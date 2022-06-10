На Київщині вантажівка підірвалась на міні

На міні підірвався вантажний автомобіль з причепом, який наповнений піском

Водій значних травмувань не отримав

На Київщині поблизу хутора Почепин у Макарівській ОТГ на міні підірвався вантажний автомобіль. Про це повідомляє Міністерство внутрішній справ.

«10 червня о 10:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що поблизу хутора Почепин, Макарівського СТГ, вантажний автомобіль підірвався на міні», – йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, автомобіль DAF з причепом, який наповнений піском підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав.

Пожежу ліквідували, залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо, це не перший випадок наїзду на міну в Бучанському районі Київської області, який до початку квітня частково перебував під російською окупацією. 21 травня в тому ж районі тракторист підірвався на міні в полі, а поруч з місцем підриву знайшли ще 9 мін.

Раніше на Чернігівщині трактор підірвався на міні.

Рятувальники попереджають, що небезпечно робити на звільнених від рашистів територіях:

з'їжджати на узбіччя доріг;

ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків.



