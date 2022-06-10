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    Новини

    На Київщині вантажівка підірвалась на міні

    На міні підірвався вантажний автомобіль&nbsp;з причепом, який наповнений піском - На Київщині вантажівка підірвалась на міні
    На міні підірвався вантажний автомобіль з причепом, який наповнений піском
    фото: ДСНС/Telegram

    Водій значних травмувань не отримав

    На Київщині поблизу хутора Почепин у Макарівській ОТГ на міні підірвався вантажний автомобіль. Про це повідомляє Міністерство внутрішній справ.

    «10 червня о 10:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що поблизу хутора Почепин, Макарівського СТГ, вантажний автомобіль підірвався на міні», – йдеться в повідомленні.

    Як з'ясувалося, автомобіль DAF з причепом, який наповнений піском підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав.

    Пожежу ліквідували, залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

    Нагадаємо, це не перший випадок наїзду на міну в Бучанському районі Київської області, який до початку квітня частково перебував під російською окупацією. 21 травня в тому ж районі тракторист підірвався на міні в полі, а поруч з місцем підриву знайшли ще 9 мін.

    Раніше на Чернігівщині трактор підірвався на міні.

    Рятувальники попереджають, що небезпечно робити на звільнених від рашистів територіях:

    • з'їжджати на узбіччя доріг;
    • ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;
    • наближатися до розбитої ворожої техніки;
    • заходити до покинутих споруд та будинків.


    Теги: росія окупанти війна водій Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині вантажівка підірвалась на міні