Арестович допустив повторний наступ на Київ, Суми та Чернігів

Арестович наголосив, що окупанти можуть встигнути перегрупуватися до того, як почнуть діяти санкції та в Україну приїде зброя

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть повторно розпочати наступ у напрямку на Київ, Суми та Чернігів.

Арестович наголосив, що окупанти можуть встигнути перегрупуватися до того, як почнуть діяти санкції та в Україну приїде зброя.

«Пакет військової допомоги голосується в травні. Поки його проголосують, поки приїде озброєння – це дуже довга історія. За цей час Росія встигне мобілізуватися швидше за все. Прихована часткова мобілізація вже йде. Тому цілком можливий другий наступ на Київ, на Чернігів, Суми, Харків. Все можливе такими темпами», – повідомив Арестович.

2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили від російських окупантів усі населені пункти Київської області. Відступаючи, росіяни мінували територію, катували та жорстоко вбивали мирних жителів. Правоохоронці виявили тіла 1084 цивільних, до 75% із них було вбито зі стрілецької зброї.