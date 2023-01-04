Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу

Можливо, що саме про постачання «Полонезів» ішлося під час останніх візитів Путіна до Мінська

У Білорусі виготовляють зброю, що може становити потенційну небезпеку для України. Ідеться про реактивні системи залпового вогню «Полонез» – комплекс, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» калібру 300 мм. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член Чеської асоціації міжнародних досліджень, колишній науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров.

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«Ці комплекси у Білорусі почали виробляти роки два тому, на основі китайських технологій і є відомості, що їхня дальність може бути більше 300 км», – сказав експерт.

За словами Юрія Федорова, можливо, що саме про постачання «Полонезів» йшлося під час останніх візитів Путіна та Шойгу до Мінська. Їхня кількість обчислюватиметься десятками, у кращому випадку.

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Раніше прикордонники розповіли, скільки військових Росія стягнула до кордонів Білорусі та чи достатньо цієї кількості для наступу на Україну.

Також британська розвідка доповіла, що росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії.

Нагадаємо, соратник Зеленського попередив Лукашенка. Росія використовує територію та повітряний простір Білорусі у війні проти України, і це вже дає нам право оборонятися. Однак Україна не вдарить по Білорусі, доки її армія фізично не втягнута в конфлікт.