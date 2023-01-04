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Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
Білоруська реактивна система залпового вогню «Полонез» може знищувати цілі на відстані 200 км
фото «Вікіпедія»

Можливо, що саме про постачання «Полонезів» ішлося під час останніх візитів Путіна до Мінська

У Білорусі виготовляють зброю, що може становити потенційну небезпеку для України. Ідеться про реактивні системи залпового вогню «Полонез» – комплекс, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» калібру 300 мм. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член Чеської асоціації міжнародних досліджень, колишній науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров.

«Ці комплекси у Білорусі почали виробляти роки два тому, на основі китайських технологій  і є відомості, що їхня дальність може бути більше 300 км», – сказав експерт.

За словами Юрія Федорова, можливо, що саме про постачання «Полонезів» йшлося під час останніх візитів Путіна та Шойгу до Мінська. Їхня кількість обчислюватиметься десятками, у кращому випадку.

Раніше прикордонники розповіли, скільки військових Росія стягнула до кордонів Білорусі та чи достатньо цієї кількості для наступу на Україну.

Також британська розвідка доповіла, що росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії.

Нагадаємо, соратник Зеленського попередив Лукашенка. Росія використовує територію та повітряний простір Білорусі у війні проти України, і це вже дає нам право оборонятися. Однак Україна не вдарить по Білорусі, доки її армія фізично не втягнута в конфлікт. 

Читайте також інтерв'ю: Військовий експерт Юрій Федоров: Повторний штурм Києва приречений на провал

Теги: прикордонники конфлікт росіяни британська розвідка смерч Україна армія росія розвідка Білорусь Наталія Радіна

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