Заїжджай і живи. Знайдено найдешевшу квартиру в Києві (фото)

Як у бабусі в селі – так коротко можна охарактеризувати квартиру

За «гостинку» в Солом’янському районі хочуть $22 500

Однією з найдешевших квартир у Києві є квартира формату «гостинка», яка розташована в Солом’янському районі. За неї просять $22 500, пише «Главком» із посиланням на дані сайту комерційних оголошень aviso.ua.

Загальна площа квартири складає 22 кв. м. Вона розташована на другому поверсі за адресою Новопольова, 99а. Зазначимо, що майже відразу біля будинку пролягає залізна дорога.

Зазначається, що в квартирі у 2016 році був зроблений ремонт. Вона має мініатюрну кухню та невеликий балкон. Помешкання прикрашене рушниками на стінах, меблі – радянських часів та 90-х.

«Правильне зонування, електроплита, склопакети, меблі та техніка за домовленістю, балкон засклений, у парадному – склопакети, стіни на черзі, зупинка транспорту біля будинку за 50 м, міська електричка – 200 м, метро «Вокзальна», «Берестейська», «Петрівка» («Почайна», – ред.) тощо. Документи готові до продажу, ціна знижена», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що найбільше зростання цін відбулося на «соціальне житло» на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м2 радянського забудови), а також на 1-, 2-кімнатні квартири в новобудовах.

Додамо, що в травні середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва, за даними ЛУН.Місто, зросла до 30 тис. грн.

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