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    Шахраї прибрали до рук квартиру на Печерську, що належала Мінагрополітики

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    Квартира, що привласнили шахраї, розташована у будинку&nbsp;на вул. Дарвіна у Печерському районі&nbsp; - Шахраї прибрали до рук квартиру на Печерську, що належала Мінагрополітики
    Квартира, що привласнили шахраї, розташована у будинку на вул. Дарвіна у Печерському районі 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Прокуратура через суд вимагає повернути державі чотирикімнатну квартиру у центрі Києва

    Шевченківська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути державі чотирикімнатну квартиру, якою незаконно заволоділи шахраї. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Квартира на вул. Дарвіна у Печерському районі столиці належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

    Прокуратурою встановлено, що внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого рішення суду, яке ніколи судом не приймалось, та низки договорів купівлі-продажу вказана квартира була зареєстрована за третьою особою.

    З метою легалізації квартири та отримання наживи недобросовісні набувачі завчасно скасували 3 ухвали судів про накладення арешту на спірну квартиру та намагались продати її через систему електронних торгів «Сетам».

    Наразі Печерським районним судом Києва відкрито провадження у справі за позовом прокуратури про повернення майна у державну власність та призначено її до судового розгляду.

    Крім того, за вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження з метою встановлення та притягнення до відповідальності причетних осіб.

    Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

    Також Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

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    Теги: прокуратура Київ суд кримінал шахрайство Мінагрополітики квартира
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    Шахраї прибрали до рук квартиру на Печерську, що належала Мінагрополітики