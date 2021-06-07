Шахраї прибрали до рук квартиру на Печерську, що належала Мінагрополітики

Квартира, що привласнили шахраї, розташована у будинку на вул. Дарвіна у Печерському районі

Прокуратура через суд вимагає повернути державі чотирикімнатну квартиру у центрі Києва

Шевченківська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути державі чотирикімнатну квартиру, якою незаконно заволоділи шахраї. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Квартира на вул. Дарвіна у Печерському районі столиці належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Прокуратурою встановлено, що внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого рішення суду, яке ніколи судом не приймалось, та низки договорів купівлі-продажу вказана квартира була зареєстрована за третьою особою.

З метою легалізації квартири та отримання наживи недобросовісні набувачі завчасно скасували 3 ухвали судів про накладення арешту на спірну квартиру та намагались продати її через систему електронних торгів «Сетам».

Наразі Печерським районним судом Києва відкрито провадження у справі за позовом прокуратури про повернення майна у державну власність та призначено її до судового розгляду.

Крім того, за вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження з метою встановлення та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

Також Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.