І оком не моргнеш. Експерт проаналізував, які квартири розбирають в 2021 році

Влітку у найбільших містах України навряд чи спостерігатиметься суттєве пожвавлення на ринку нерухомості

За 5 місяців 2021 року вартість квартир на вторинному ринку України зросла в середньому на 3-7%.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що попри карантинні обмеження, від початку року на ринку не відбулося значних цінових змін.

Експерт уточнив, що найбільше зростання цін відбулося на «соціальне житло» на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м2 радянського забудови), а також на 1-, 2-кімнатні квартири в новобудовах.

«Можна говорити, що і первинний, і вторинний ринки зараз у тренді. Найбільше зростання вартості «соціального житла» старої забудови традиційно зафіксоване в Києві, Одесі, Харкові до 7%, у Дніпрі, Львові, Запоріжжі – до 5%. Що стосується малогабаритних квартир більш високої якості – в будинках, зведених з 2010 року - їхня вартість по країні збільшилася в середньому на 3-5%. Також від початку року вартість житла на первинному ринку залежно від локації, площі квартири та стадії будівництва зросла в середньому на 10-15%», – розповів Юрій Піта.

Він зазначив, що на вторинному ринку, залежно від регіону, найбільший попит становлять квартири вартістю 30-50 тис. дол. Проте, починаючи з травня, на 15-20% збільшилася кількість запитів на квартири ціною від 70 тис. дол до 100 тис. дол.

«Невеликі квартири купують переважно для їхньої подальшої оренди або ж з метою забезпечення батьками житлом дітей-студентів. Кількість таких продажів з початку року становить більше 70% від загального обсягу реалізованого малогабаритного житла», – підкреслив експерт.

На його думку, певний дефіцит 1-, 2-кімнатних квартир «розігріло» зменшення кількості введених в експлуатацію житлових об’єктів: порівняно з аналогічним періодом 2019 року (за 2 роки) їхня кількість зменшилася на 45%. Крім того, непевна економічна ситуація в країні провокує громадян вкладати кошти в нерухомість з метою їх збереження та подальшого можливого примноження.

«Можна констатувати, що наразі єдиним найбільш надійним ринком для збереження капіталу є саме ринок нерухомості. І за всіма ознаками така тенденція триватиме щонайменше до 2023 року», – зазначив Юрій Піта.

Спираючись на дані Міністерства юстиції України, експерт повідомив, що в I кварталі 2021 року, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, кількість угод відчуження збільшилася в середньому на 8%.

«У 2021 році попит на житлову нерухомість, як на первинному, так і на вторинному ринках зростає в середньому на 2-3% щомісяця. При чому це зростання відбувається без особливих ривків, за виключенням січневого та квітневого локдаунів: в ці періоди попит переважно лишався сталим, з відтермінуванням укладання угод відповідно на лютий та травень-червень. Таким чином, за 5 місяців попит на первинному та вторинному ринках в середньому збільшився на 10%», – підкреслив президент АФНУ.

Юрій Піта також вважає, що в літній період у найбільших містах України навряд чи спостерігатиметься суттєве пожвавлення на ринку нерухомості.

Що стосується сегменту оренди житла, то на думку експерта, традиційно високий попит на київську орендну нерухомість буде сконцентрований на малогабаритному житлі поблизу станцій метро чи в районах з розвиненою інфраструктурою.

Додамо, що в травні середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва, за даними ЛУН.Місто, зросла до 30 тис. грн.