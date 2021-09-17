Мурал з київської висотки потрапив до Книги рекордів України (фото)

Артоб’єкт розміром 16×8 намальований на висоті 140 метрів

Зображення намалювали на даху 34-го поверху торгово-розважального центру «Gulliver». У центрі Києва на висоті 140 метрів створили мурал «Космічний Всесвіт». Через максимально високе розташування стінопис ввійшов до Книги рекордів України. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Інтересний Київ» у Fаcebook.

Авторами зображення стали відомий київський мураліст Віталій Гідеван разом з колегою-художницею, що працює під псевдонімом «Lena Noyna». Над стінописом працювали близько двох тижнів, і за цей час митці використали понад 150 балонів фарби.

«Кожен новий проєкт вважаю визначним для себе, але цей був особливим, адже малювати довелося на даху 34-го поверху», – розповів Віталій Гідеван.

Артоб’єкт має розміри 16×8 метри та намальований на висоті 140 метрів, тобто створений на найвищій в Україні стіні. Саме цей рекорд і зафіксував представник Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.

У ТРЦ «Gulliver» зазначили, що артоб’єкт символізує невпинний потік часу, розвиток технологій та діджиталізоване майбутнє, яке нас чекає. Створення муралу пов’язане із початком космічних презентацій та масштабного шоу до святкування восьмої річниці торгово-розважального центру.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві з’явився мурал, який очищує повітря.

До слова, у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику.

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