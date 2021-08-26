Художниці прикрасили будівлю рятувальників у Києві гігантським муралом (фото)

Мурал можна побачити лише на фото, оскільки він знаходиться на території режимного об'єкту

Будівлю Шевченківського районного управління ГУ ДСНС у Києві прикрасили муралом площею 100 кв. м, який вважається найбільшим муралом, намальованим дівчатами. Про це повідомив голова Шевченківської районної в Києві державної адміністрації Олег Гаряга.

За його словами, на будівлі рятувальників Шевченківського району столиці художниці створили тематичний мурал як подарунок від творчої спільноти столиці до Дня рятувальника (17 вересня).

Автори та ініціатори проєкту: школа малювання «Майстерня Probono», художниця Тетяна Журавель, голова Шевченківської райдержадміністрації Олег Гаряга.

Мурал знаходиться на території режимного об'єкту, тому, повністю побачити його можна тільки на фото. На ньому зображений рятувальник як люблячий батько не тільки власних дітей, але і десятків тих, кому він подарував друге життя.

«Шевченківський район став одним із перших районів, де підтримали створення перших муралів. Це в подальшому стало столичним трендом, візитівкою міста та кожного району. І цей тематичний мурал став також естетичною прикрасою для відомчої будівлі, де працюють наші супергерої – рятувальники», – прокоментував Гаряга.

Фарби й витратні матеріали взяла на себе школа малювання «Майстерня Probono», робота художників була волонтерською, а забезпечення доступу до стіни й супровід робіт на висоті взяли на себе адміністрація Києва і столична ДСНС.

Як повідомлялося, стіна старої і спаплюженої котельної навпроти школи №29 на вулиці Калнишевського в Оболонському районі перетворилась на яскравий артоб’єкт. Мурал, який заохочує читати, створив відомий київський художник Віталій Гідеван.