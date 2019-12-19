«Заміновано» одну з центральних станцій київської підземки



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Потяги проходять станцію без зупинки

Станція метро «Площа Льва Толстого» зачинена на вхід та вихід

Сьогодні, 19 грудня, близько 14-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію метро «Площа Льва Толстого».

Також зачинено станція не працює як пересадочна.

Як повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен», надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Потяги проходять станцію без зупинки.

Наразі правоохоронці перевіряють приміщення станції на наявність вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, у середу, 18 грудня, ввечері у Києві до поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування мостів, станцій метро, лікарень і пологових будинків.

Нагадаємо, прокуратурою повідомлено про підозру 52-річному чоловікові, який 10 грудня 2019 року надав неправдиве повідомлення про замінування приміщення Київської міської державної адміністрації.

Також повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Чернігова за фактом неправдивого повідомлення про замінування станції метро «Нивки».



