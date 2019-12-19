Києвом прокотилася чергова хвиля «замінувань»



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Поліція не знайшла вибухонебезпечних предметів на жодному з об'єктів

У середу, 18 грудня, ввечері у Києві до поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування мостів, станцій метро, лікарень і пологових будинків.

Телефонний дзвінок про замінування надійшов до Шевченківського райвідділу поліції. Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.

Невстановлена особа повідомила про вибухівку на усіх мостах, станціях столичної підземки, 7 лікарнях та 9 пологових будинках.

Правоохоронці терміново провели перевірку усіх вказаних об’єктів. Жодних підозрілих чи вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, прокуратурою повідомлено про підозру 52-річному чоловікові, який 10 грудня 2019 року надав неправдиве повідомлення про замінування приміщення Київської міської державної адміністрації.

Також повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Чернігова за фактом неправдивого повідомлення про замінування станції метро «Нивки».