Суд береться за справу Киви, обвинуваченого в тортурах

У січні минулого року Ілля Кива побив ветерана АТО

У четвер, 27 травня, Печерський районний суд Києва почне розгляд справи проти депутата Верховної Ради Іллі Киви (фракція «Опозиційна платформа – За життя»), підозрюваного в побитті ветерана АТО Михайла Маймана.

Суд розпочнеться о 14:00.

Кива звинувачується в тортурах щодо Маймана.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року в мережі з'явилося відео бійки в столичному ресторані «Мокко». На ролику видно, як нардеп підійшов до Маймана і вдарив його головою в обличчя. У відповідь отримав удар кулаком в обличчя. Інцидент завершився нападом охоронців Киви на ветерана.

За фактом бійки генпрокурор відкрив щодо нардепа кримінальне провадження.

Згодом ветеран АТО розповів про конфлікт із нардепом Кивою. Майман звинуватив нардепа у систематичних погрозах і переслідуванні. Зокрема він назвав Киву «голосом Москви»: «Для мене це співробітник ФСБ, який знаходиться на зарплаті у Верховній Раді...».