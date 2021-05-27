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    Суд береться за справу Киви, обвинуваченого в тортурах

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    Народний депутат Ілля Кива влаштував бійку з ветераном АТО в ресторані - Суд береться за справу Киви, обвинуваченого в тортурах
    Народний депутат Ілля Кива влаштував бійку з ветераном АТО в ресторані
    Фото з відкритих джерел

    У січні минулого року Ілля Кива побив ветерана АТО

    У четвер, 27 травня, Печерський районний суд Києва почне розгляд справи проти депутата Верховної Ради Іллі Киви (фракція «Опозиційна платформа – За життя»), підозрюваного в побитті ветерана АТО Михайла Маймана.

    Суд розпочнеться о 14:00.

    Кива звинувачується в тортурах щодо Маймана.

    Нагадаємо, 22 січня 2020 року в мережі з'явилося відео бійки в столичному ресторані «Мокко». На ролику видно, як нардеп підійшов до Маймана і вдарив його головою в обличчя. У відповідь отримав удар кулаком в обличчя. Інцидент завершився нападом охоронців Киви на ветерана.

    За фактом бійки генпрокурор відкрив щодо нардепа кримінальне провадження.

    Згодом ветеран АТО розповів про конфлікт із нардепом Кивою. Майман звинуватив нардепа у систематичних погрозах і переслідуванні. Зокрема він назвав Киву «голосом Москви»: «Для мене це співробітник ФСБ, який знаходиться на зарплаті у Верховній Раді...».

    Теги: Київ суд кримінал бійка учасники АТО Ілля Кива
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    Суд береться за справу Киви, обвинуваченого в тортурах