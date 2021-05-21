Молодики влаштували сутички під судом у справі Медведчука (фото)

Правоохоронці стягнули підкріплення під Апеляційний суд Києва

Під Апеляційним судом Києва, де сьогодні розглядають апеляцію на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для кума Путіна, нардепа від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, сталися сутички. Проте поліція не допустила прямого зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна.

Під судом зібралося близько сотні молодих людей спортивної зовнішності. Одна частина представляє націоналістичні організації, друга – «групу підтримки» Медведчука. Їх розділяє кордон поліції спеціального призначення.

Орієнтовно о 12:40 група націоналістів почала скандувати «Ану-ка, давай-ка, у***вай звідси!» і кидати в опонентів димові шашки і пляшки.

Прихильники Медведчука кидали предмети у відповідь. Втім противники не змогли прорвати кордон поліції, тому сутичка не перетворилися на пряме зіткнення.

На даний момент ситуації під судом спокійна. Поліція стягнула підкріплення на місце подій.

Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

18 травня домашній арешт Медведчука оскаржили і прокурори, і його адвокати. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Захист Медведчука теж подав апеляцію на рішення суду, адже вважає, що Медведчук ні в чому не винний.