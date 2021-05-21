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    Молодики влаштували сутички під судом у справі Медведчука (фото)

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    Противники не змогли прорвати кордон поліції - Молодики влаштували сутички під судом у справі Медведчука (фото)
    Противники не змогли прорвати кордон поліції
    Фото: РБК-Україна

    Правоохоронці стягнули підкріплення під Апеляційний суд Києва

    Під Апеляційним судом Києва, де сьогодні розглядають апеляцію на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для кума Путіна, нардепа від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, сталися сутички. Проте поліція не допустила прямого зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Під судом зібралося близько сотні молодих людей спортивної зовнішності. Одна частина представляє націоналістичні організації, друга – «групу підтримки» Медведчука. Їх розділяє кордон поліції спеціального призначення.

    Орієнтовно о 12:40 група націоналістів почала скандувати «Ану-ка, давай-ка, у***вай звідси!» і кидати в опонентів димові шашки і пляшки.

    Прихильники Медведчука кидали предмети у відповідь. Втім противники не змогли прорвати кордон поліції, тому сутичка не перетворилися на пряме зіткнення.

    На даний момент ситуації під судом спокійна. Поліція стягнула підкріплення на місце подій.

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    Молодики влаштували сутички під судом у справі Медведчука (фото)
    Молодики влаштували сутички під судом у справі Медведчука (фото)
    Молодики влаштували сутички під судом у справі Медведчука (фото)
    Молодики влаштували сутички під судом у справі Медведчука (фото)

    Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

    18 травня домашній арешт Медведчука оскаржили і прокурори, і його адвокати. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Захист Медведчука теж подав апеляцію на рішення суду, адже вважає, що Медведчук ні в чому не винний.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

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    Теги: Національна поліція України Віктор Медведчук Київ суд бійка арешт
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    Молодики влаштували сутички під судом у справі Медведчука (фото)