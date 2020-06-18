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    Заторів у Києві побільшає: на проспекті Перемоги на місяць обмежено рух

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    Повітрофлотський шляхопровід потребує ремонту - Заторів у Києві побільшає: на проспекті Перемоги на місяць обмежено рух
    Повітрофлотський шляхопровід потребує ремонту

    На Повітрофлотському шляхопроводі розпочинаються протиаварійні роботи

    У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним буде частково обмежено рух із 8:00 19 червня до 19 липня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Це пов’язано з тим, що на Повітрофлотському шляхопроводі розпочинаються протиаварійні роботи. Триватимуть вони до 19 липня.

    Під час робіт рух на шляхопроводі буде частково обмежено.

    Також буде обмежено рух під шляхопроводом на проспекті Перемоги на одну смугу у бік Святошина.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.


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    Нагадаємо, 13-14 червня на проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом було частково обмежено рух транспорту. На Повітрофлотському шляхопроводі працівники підприємства «Київавтошляхміст» влаштовуватимуть тимчасові підпірні конструкції.

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