До уваги водіїв! У вихідні буде обмежено рух на проспекті Перемоги



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Рух буде обмежено під Повітрофлотським мостом

Дорожники проводитимуть ремонтні роботи на Повітрофлотському шляхопроводі

Із 08:00 13 червня до 20:00 14 червня на проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом буде частково обмежено рух транспорту. Про це попередили у комунальній корпорації «Київавтодор».

На Повітрофлотському шляхопроводі працівники підприємства «Київавтошляхміст» влаштовуватимуть тимчасові підпірні конструкції. Працюватимуть із проспекту Перемоги.

Аби зменшити вплив на трафік, роботи проведуть упродовж вихідних, зазначили у Київавтодорі.

Під час робіт рух буде частково обмежено крайніми лівими смугами.

Комунальна корпорація перепрошує за незручності.

До слова, на станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» триває будівництво торгового центру «April City». Його будують за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги. Повідомлялося, що забудовник зайняв одну смугу руху.

12 червня під час онлайн-пресконференції мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто змусило забудовника на проспекті Леся Курбаса прибрати частину об’єкту, яку він незаконно звів на проїжджій частині.