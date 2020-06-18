Рух Північним мостом буде обмежено три ночі



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Північний міст у Києві

На Північному мосту триває поточний ремонт

Щоночі з 17-го по 20 червня на Північному мосту у Києві частково обмежуватимуть рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На Північному мосту впродовж трьох ночей триватиме поточний ремонт. Дорожники працюватимуть у напрямку проспекту Степана Бандери.

Щоб менше впливати на трафік, роботи виконуватимуть уночі.

Так, рух обмежуватимуть:

із 22:00 17 червня до 06:00 18 червня;

із 22:00 18 червня до 06:00 19 червня;

із 22:00 19 червня до 06:00 20 червня.

Комунальна корпорація перепрошує за незручності.





Як повідомлялося, у Києві з початком спекотних днів дорожники вивели більше техніки для миття вулиць. Ця робота триває цілодобово.