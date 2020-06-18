Рух Північним мостом буде обмежено три ночі
Північний міст у Києві
На Північному мосту триває поточний ремонт
Щоночі з 17-го по 20 червня на Північному мосту у Києві частково обмежуватимуть рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
На Північному мосту впродовж трьох ночей триватиме поточний ремонт. Дорожники працюватимуть у напрямку проспекту Степана Бандери.
Щоб менше впливати на трафік, роботи виконуватимуть уночі.
Так, рух обмежуватимуть:
- із 22:00 17 червня до 06:00 18 червня;
- із 22:00 18 червня до 06:00 19 червня;
- із 22:00 19 червня до 06:00 20 червня.
Комунальна корпорація перепрошує за незручності.
Як повідомлялося, у Києві з початком спекотних днів дорожники вивели більше техніки для миття вулиць. Ця робота триває цілодобово.