Із початком спеки дорожники інтенсивніше миють вулиці Києва (фото)



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Дорожники цілодобово миють вулиці Києва Фото: Київавтодор

На дорогах працюють близько 60 поливомийних машин

У Києві з початком спекотних днів дорожники вивели більше техніки для миття вулиць. Ця робота триває цілодобово.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Впродовж минулої доби на дорогах працювали близько 60 поливомийних машин. Також очищали проїжджі частини 13 пилосмоків. Для прибирання тротуарів використали 21 малий пилосмок», - повідомив заступник генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Павловський.

Миття магістральних вулиць проводять з 23-ї до 6-ї години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці – впродовж доби.

Зупинки громадського транспорту й вузькі місця очищають бригади з ручного прибирання. Минулої доби працювали 77 бригад, додав Павловський.

Київавтодор звертаєтьсяь до водіїв вантажівок не заїжджати у місто за температури вище +28°С, а також до поліції – посилено контролювати в’їзд великогабаритного транспорту.

Нагадаємо, з 18 травня в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту у Київ обмежений. Обмеження діють вранці - з 7:00 до 10:00. Та ввечері - з 17:00 до 20:00.

Як повідомлялося, з початку червня у Києві вже було встановлено два температурних рекорди.