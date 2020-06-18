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    На тротуарі в Києві утворилося провалля через прорив водомережі (фото)

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    На місці працюють дорожники та власники інженерних мереж - На тротуарі в Києві утворилося провалля через прорив водомережі (фото)
    На місці працюють дорожники та власники інженерних мереж
    Фото: Київавтодор

    Дорожники відновлюють покриття тротуару

    На вулиці Туполєва у Києві утворився провал покриття над мережею водопроводу.

    Сьогодні, 18 червня, дорожники розпочали ліквідовувати провалля, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Саме через витік води з водопровідних мереж виникло просідання покриття тротуару, зазначили автодорівці.

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    На тротуарі в Києві утворилося провалля через прорив водомережі (фото)
    На тротуарі в Києві утворилося провалля через прорив водомережі (фото)
    На тротуарі в Києві утворилося провалля через прорив водомережі (фото)

    Дорожники спільно з власниками інженерних мереж проведуть роботи відновлення покриття тротуару. Завершити ремонтні роботи планують до кінця доби.

    Як повідомлялося, 11 червня на бульварі Лесі Українки, 28 в центрі Києва вантажівка із землею в кузові провалилася під асфальт.

    Київ дороги вода аварія Київавтодор
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