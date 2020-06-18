На тротуарі в Києві утворилося провалля через прорив водомережі (фото)
На місці працюють дорожники та власники інженерних мереж
Фото: Київавтодор
Дорожники відновлюють покриття тротуару
На вулиці Туполєва у Києві утворився провал покриття над мережею водопроводу.
Сьогодні, 18 червня, дорожники розпочали ліквідовувати провалля, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Саме через витік води з водопровідних мереж виникло просідання покриття тротуару, зазначили автодорівці.
Дорожники спільно з власниками інженерних мереж проведуть роботи відновлення покриття тротуару. Завершити ремонтні роботи планують до кінця доби.
Як повідомлялося, 11 червня на бульварі Лесі Українки, 28 в центрі Києва вантажівка із землею в кузові провалилася під асфальт.