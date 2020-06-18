На тротуарі в Києві утворилося провалля через прорив водомережі (фото)



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На місці працюють дорожники та власники інженерних мереж Фото: Київавтодор

Дорожники відновлюють покриття тротуару

На вулиці Туполєва у Києві утворився провал покриття над мережею водопроводу.

Сьогодні, 18 червня, дорожники розпочали ліквідовувати провалля, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Саме через витік води з водопровідних мереж виникло просідання покриття тротуару, зазначили автодорівці.

Дорожники спільно з власниками інженерних мереж проведуть роботи відновлення покриття тротуару. Завершити ремонтні роботи планують до кінця доби.

Як повідомлялося, 11 червня на бульварі Лесі Українки, 28 в центрі Києва вантажівка із землею в кузові провалилася під асфальт.