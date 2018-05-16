Затримано екс-посадовця МВС, підозрюваного в силовому розгоні Євромайдану

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Фото: Уніан Розгін учасників акції протесту

Колишній заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в Києві з 2016 року перебував у розшуку

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України у взаємодії із органами поліції на підставі ухвали слідчого судді затримано підозрюваного колишнього заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в Києві, який з 2016 року перебував у розшуку. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

«Зокрема, в ході розслідування 10.10.2016 зазначеній особі було повідомлено про підозру у тому, що він, займаючи зазначену посаду, будучи працівником правоохоронного органу, на виконання явно злочинного наказу перевищив владу та службові повноваження, умисно, явно вийшов за межі наданих йому прав та владних повноважень, свідомо порушуючи норми Закону України «Про міліцію», Конституції України, при здійсненні керівництва підрозділами МОП «Беркут» в період ночі з 10 на 11 грудня 2013 року на вул. Інститутській м. Києва під час силового розгону учасників акцій протесту, що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями, внаслідок чого спричинено тілесні ушкодження та фізичний біль внаслідок побиття 14 особам, а також на виконання явно злочинного наказу вчинив незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів із застосуванням фізичного насильства, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 (в редакції Законів № 3207-VI від 07.04.2011), ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України», - йдеться в повідомленні ГПУ.

24.10.2016 слідчим було винесено постанову про оголошення підозрюваного в розшук.

Після затримання підозрюваного 5 травня 2018 року на підставі зібраних додаткових доказів йому «повідомлено про зміну підозри у причетності останнього до організації силового розгону протестувальників в м. Києві 18.02.2014, та інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 (в редакції Законів №3207-VI від 07.04.2011), ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України, ч. 4 ст. 41, ст. 340 Кримінального кодексу України, ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 07.04.2011), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 05.11.2009), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 05.11.2009), вчинених проти понад 150 потерпілих».

Підозрюваного доставлено до Печерського районного суду Києва для розгляду клопотання органу досудового розслідування про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. «Проте слідчим суддею, незважаючи на раніше наданий дозвіл на затримання підозрюваного, перебування його тривалий час в розшуку та наявність інших ризиків, беручи до уваги тяжкість вчинених злочинів, на що вказували прокурори, винесено рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період з 22 год вечора до 06 год Ранку», - інформують у ГПУ.

Зазначене рішення суду оскаржене в апеляційному порядку.