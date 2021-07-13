Податківці Київщини попались на хабарі за «позитивну перевірку» магазину (фото)

Податківців затримали під час отримання 10 тис. грн хабара

Податківці системно пропонували підприємцям Київщини «уникнути» штрафів за хабар

Працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань Києва затримали двох ревізорів – інспекторів податкової Київської області, які вимагали у підприємниці хабар. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Податківці обіцяли підприємниці знайти порушення щодо дотримання норм обігу готівки та наявності дозвільних документів на алкогольні та тютюнові вироби під час перевірки її магазину. За 10 тис. грн вони запропонували потерпілій «закрити очі» на виявлені порушення та не накладати штрафні санкції.

Результати попередньої перевірки потерпіла вже оскаржувала та виграла суд.

За попередньою інформацією, посадовці системно пропонували й іншим підприємцям Київщини «уникнути» штрафів за хабар.

8 липня податківців затримали під час отримання 10 тис. грн.

Наступного дня їм повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Крім того, встановлюються особи, з якими посадовці діяли у змові.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.