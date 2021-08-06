На Київщині посадовця спіймали на хабарі за реєстрацію права власності

За реєстрацію кожного об'єкта посадовець вимагав $100

Керівник відділу одного із центрів надання адміністративних послуг вимагав за послугу державної реєстрації права власності на нерухоме майно надати $100 з кожного об’єкта. Викрили незаконну діяльність чоловіка працівники слідчого управління Головного управління Національного поліції в Київській області за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури.

Як повідомляє пресслужба поліції Київщини, посадовця затримали «на гарячому» після одержання $500 за державну реєстрацію права власності на 5 об’єктів нерухомого майна.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину.

Вирішується питання про повідомлення посадовцю підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368(Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань Києва затримали двох ревізорів – інспекторів податкової Київської області, – які вимагали у підприємниці хабар.