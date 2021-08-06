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    На Київщині посадовця спіймали на хабарі за реєстрацію права власності

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    Посадовця затримали &laquo;на гарячому&raquo; після одержання $500 - На Київщині посадовця спіймали на хабарі за реєстрацію права власності
    Посадовця затримали «на гарячому» після одержання $500
    Фото: Нацполіція

    За реєстрацію кожного об'єкта посадовець вимагав $100

    Керівник відділу одного із центрів надання адміністративних послуг вимагав за послугу державної реєстрації права власності на нерухоме майно надати $100 з кожного об’єкта. Викрили незаконну діяльність чоловіка працівники слідчого управління Головного управління Національного поліції в Київській області за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури.

    Як повідомляє пресслужба поліції Київщини, посадовця затримали «на гарячому» після одержання $500 за державну реєстрацію права власності на 5 об’єктів нерухомого майна.

    Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    На Київщині посадовця спіймали на хабарі за реєстрацію права власності
    На Київщині посадовця спіймали на хабарі за реєстрацію права власності
    На Київщині посадовця спіймали на хабарі за реєстрацію права власності

    Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину.

    Вирішується питання про повідомлення посадовцю підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368(Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань Києва затримали двох ревізорів – інспекторів податкової Київської області, – які вимагали у підприємниці хабар.

    Теги: Національна поліція України кримінал корупція в Україні хабар Київщина
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    На Київщині посадовця спіймали на хабарі за реєстрацію права власності